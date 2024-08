Pepe Díaz no duda en el estatus de Cobreloa vs. Colo Colo: “Es un clásico entre equipos que tienen mucha historia”

Cobreloa recibe a Colo Colo este domingo a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto. Los loínos vienen de un triunfo por 1-0 ante Coquimbo Unido en Calama y ante el Cacique van por su cuarta victoria consecutiva en condición de local. Algo que espera el histórico exfutbolista, José Luis Díaz.

“Eso es lo que esperamos todos como hinchas. En este caso, siempre digo que pasé de ser jugador y todo a ser un hincha fanático de Cobreloa. Estos partidos los esperamos con muchas ganas, para jugarlo desde el lugar que nos toca a nosotros y desearle lo mejor al equipo que le toque estar”, dijo el Pepe en diálogo con BOLAVIP.

Además, mencionó que un triunfo ante el Popular podría ser un buen envión anímico para la recta final del cuadro Naranja: “Más encima haciendo falta los puntos, este sí sería un buen golpe anímico para tener una levantada en el tema nuestro de empezar a enfrentar las finales que quedan”.

El talentoso exjugador está en desacuerdo con las personas que considera que Cobreloa vs. Colo Colo no es un clásico: “Lo que pasa es que son opiniones que quizás no se lo toman de la mejor manera, nosotros sabemos que es un clásico a raíz de todas las situaciones que han pasado en cada partido”.

“En el día de inicio, de que el árbitro toca el silbato, ya sabemos lo que se juega, justamente por ser un clásico. No opino de la misma manera que es solamente un partido importante. Es un partido importante, pero un clásico entre dos equipos que tienen mucha historia dentro del fútbol chileno”, añadió.

Cobreloa recibirá a Colo Colo en Calama. (Foto: Photosport)

También considera que es un partido aparte: “Justamente por eso mismo se le dice que es un clásico, por todo lo que genera, por todo lo que se sabe que ganando te da mucho más aire y qué decir de la alegría que siente la gente de Cobreloa en toda la parte del país y del mundo, que estamos por todos lados”.

¿Cómo van Cobreloa y Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

Cobreloa actualmente se ubica duodécimo puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos. Por su parte, Colo Colo es segundo con 42 unidades, con un partido menos.