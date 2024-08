Se viene un nuevo partido entre Colo Colo y Cobreloa, dos de los clubes más importantes del fútbol chileno. Albos y loínos se volverán a ver las caras este domingo a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2024.

Como es de costumbre, se instala nuevamente el debate de si es clásico o no el compromiso entre el Cacique y el club loíno. Exjugadores, comentaristas e hinchas se aventuran en la discusión entregando diversas posturas.

El relator Paulo Flores no se quiso quedar atrás y emitió su punto de vista, dejando claro lo que opina de las personas que no consideran clásico el partido. “El que diga que Cobreloa-Colo Colo no es clásico para mí no tiene idea de fútbol”, expresó. Florete a través de su cuenta oficial de X.

El reconocido comunicador explicó por qué el partido entre los albos y loínos es clásico: “Está claro la U con Colo Colo es el clásico de clásicos, pero lo que se forjó de los 70 en adelante y sobre todo en los 80 y principios del nuevo siglo es imborrable entre loínos y albos. Los leo…”.

Cobreloa venció por 2-0 a Colo Colo en la primera rueda. Ahora se volverán a medir este domingo a las 15:00 en Calama por la segunda parte del Campeonato. (Foto: Photosport)

Así está el historial entre Colo Colo y Cobreloa

El historial entre Cobreloa y Colo Colo es muy reñido. Considerando todas las competiciones oficiales, los Albos lideran con 42 triunfos, 33 empates y 39 derrotas.

Sin embargo, sólo tomando en cuenta Primera División, el cuadro de Calama se impone con 35 victorias, 28 empates y 34 caídas. Los Naranjas inclinaron la balanza a su favor con el triunfo por 2-0 en el estadio Monumental en la primera rueda.