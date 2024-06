El ex jugador relató lo que fue esta compleja decisión dentro de su carrera tras llegar a Colo Colo

El hoy ex futbolista, Pedro Morales sin duda que vivió una tremenda carrera futbolística, la que le permitió jugar en el fútbol europeo, ser seleccionado nacional y además, tuvo la fortuna de vestir la camiseta de los dos equipos más importantes de Chile: Colo Colo y Universidad de Chile.

En los últimos días, el ex jugador tuvo una larga conversación en el programa ‘Protagonistas’ de Radio Agricultura en Youtube, en la que habló de lo que es su fanatismo por la U y lo que significó ‘traicionar’ al club de sus amores tras vestir la camiseta de Colo Colo.

“Haber llegado a la U, un club soñado, para mí y para mí familia fue tremendo, muy buenos momentos, la primera etapa fue muy positiva, me cuestionan que me haya ido a Colo Colo, sobre todo los hinchas de la U y nada que decirles, era mi trabajo”, comenzó señalando Morales.

Sobre su bullado paso al ‘Cacique’ tras haber vestido la casaquilla de la U, el ‘Pokegol’ indicó que aquello hoy en día debería quedar de lado, ya que finalmente es un trabajo para cada futbolista y que ellos se deben al club que confía en sus condiciones, en el que pone el caso de Matías Zaldivia hoy en día.

“El otro día yo saludé al Mati (Zaldivia) por el tema de que renovó su contrato, imaginate lo quedar marcado en Colo Colo para el Mati en su carrera y después ser identificado y que la gente (de la U) le tenga mucho cariño, porque la gente después se da cuenta de que te entregas y este es tu trabajo. No creo que yo o en este caso ‘Mati’ que lo vive ahora, de que no quieran rendir o ir hacia adelante con el equipo o no querer ganarle a Colo Colo, es imposible”, explicó.

Pedro Morales en su llegada a Colo Colo | Foto: Photosport

Morales y su complicada decisión de llegar a Colo Colo

Para el ex Seleccionado Nacional no fue para nada fácil el tomar la decisión de vestir la camiseta de Colo Colo, en la que comentó que su enorme cariño por la U lo hizo pensar en demasía junto a su familia lo que era aquel complejo escenario para él, en la que esperó hasta último momento que de la U lo llamaran para no cruzar la vereda al archirrival de los ‘Azules’.

“Mi cariño por la U siempre ha sido el mismo, de hecho yo intenté llegar hasta último momento cuando tenía los pasajes comprados para Santiago a firmar el domingo los exámenes médicos (con Colo Colo), yo el sábado en la tarde estaba esperando la respuesta de la gente de la U, si es que estaba la posibilidad de volver a la U, me dijeron que no podían lograrlo y eso me liberó igual”.

Finalmente, Morales revela la conversación que tuvo con su mujer, en la que le imploraban de que pudiera buscar la opción de llegar a la Universidad de Chile tras su paso por Estados Unidos, algo que no se pudo gestar y ante no tener más alternativas, el jugador aceptó la oferta de Colo Colo, en la que expresó que vivió buenos momentos en el equipo que comandaba Pablo Guede en aquel entonces.

“El viernes anterior con mi mujer conversando entre los dos que no podíamos hacerle esto al club, que nos iban a cuestionar un montón, lo pasamos super mal. Ella me dijo ‘llama a la U, dile que pasa esto, dile que intenten que te fichen’, llamó y digo ‘pasa esto y esto otro, está la posibilidad de firmar por Colo Colo, tengo que estar el domingo para hacerme los exámenes en Meds’, me dicen ‘vale Pedro, te agradecemos, mañana te damos respuesta. En la tarde del sábado me respondieron que no”.

“El domingo me hice los exámenes en Meds y el lunes ya estaba entrenando con Guede, en el vestuario me trataron espectacular, tengo muy buenos recuerdos en Colo Colo, hasta día de hoy habló con algunos. Agradecidos de la gente del club”, concluyó.