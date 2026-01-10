Universidad de Chile vive horas claves en lo que puede ser el futuro de una de sus grandes figuras, Lucas Assadi, quien hoy en día es el gran anhelo del Atlético de Mineiro de Brasil, club que dirige Jorge Sampaoli y que quiere sí o sí contar con el 10 azul.

Sobre lo que son los rumores de una posible partida, la periodista Pamela Juanita Cordero tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN para comentar esta situación, en la que siente que el jugador nacional aún no debe dar el salto a Brasil y debe consolidarse en la U.

“Todavía queda la sensación, a mi juicio, de que Assadi necesita una temporada más con la U, en otro prime, a full y que sea campeón”, parte señalando Cordero.

En esa línea, la comunicadora indicó que al 10 azul le hace falta sumar una temporada más de buena forma con la Universidad de Chile, en la que pueda sumar un título, expresando que el jugador debe dejarle algo más al club que lo vio nacer.

Assadi y su futuro en la U es una duda | Foto: Photosport

“Eso le falta, irse campeón y me imagino que subiría su montón de exportación, pero la U necesita extraer algo más de Assadi”, declara.

Concluyendo, Cordero es muy tajante sobre el caso de Lucas Assadi, en la que le entrega el balón al jugador azul, indicando que el 10 de la Universidad de Chile le debe un poco más al club que lo vio nacer y lo esperó para poder explotar sus grandes condiciones.

“Yo siento que Assadi le debe un poco más a la U, porque la U lo esperó mucho, le dio harto tiempo, lo aguantó, lo aguachó, lo cuido, lo contuvo y lo fue creando, tiene que retribuir yo creo el jugador, todavía tiene que romperla”, cerró.



