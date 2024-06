En la previa del partido entre la selección chilena y su similar de Perú por la Copa América 2024, en los diversos hoteles de concentración, se pueden ver muchos hinchas en las afueras con sus camisetas y banderas.

Lo más particular se dio en el lugar donde se encuentra La Roja y que captó el periodista Matías Fuenzalida de Radio Agricultura a través de su cuenta en Instagram.

En la ocasión, se encontró con un peruano que dijo y juró ser hincha de Universidad de Chile, asi tal cual. El particular fanático, andaba con la camiseta de su compatriota, Flavio Maestri del año 1999.

“Nada más, (soy hincha) de la U de Chile”, dijo el fanático ante la incredulidad de Fuenzalida, “esto es la U, esto es Chile”, decía el singular personaje.

El hincha peruano que se reconoció de la U (Instagram)

“Soy bullanguero de pendejo”

Continuando con su particular historia, el aficionado respondió que la U Limeña no le interesa, “esa huevada no, no huevees”, dijo y ratificó que en su país no es hincha de ningún equipo.

“Las chilenas son bonitas y la U es mejor, soy bullanguero desde pendejo”, manifestó. Sin embargo, conoce mucha historia de los universitarios y hasta antiguos líderes de la barra.

“(Anduve) con el Kramer, con mucha gente. Hermano, yo no digo huevadas”, reafirmaba su amor por el conjunto mágico.

De todos modos, el muchacho que andaba con la camiseta azul y con la bandera peruana, no se la quiso jugar con un pronóstico por el partido de este viernes, “hoy ganará el fútbol”, cerró el peruano.