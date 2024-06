Se viene el debut de la selección chilena en la Copa América 2024 ante su similar de Perú en Arlington, Texas y al menos, se sacan a relucir ciertas cábalas o supersticiones que algunos ligados al fútbol acogen en sus vidas.

Tal es el caso del técnico de La Roja, Ricardo Gareca. El Tigre, como muchos futboleros, es demasiado cabalero. Por ejemplo, el día jueves hablábamos que detesta el color verde y como en Perú lo conocen, no es de extrañar que algo con ese color haya en el partido.

Sin embargo, ha salido a la luz una nueva situación que Gareca busca alejar de su vida y de su profesión, en este caso, es la música, ¿El culpable? Nada más ni nada menos, que el cantante Marc Anthony.

Así es, el artista norteamericano es un verdadero dolor de cabeza para el estratega del combinado nacional al punto que Infobae, hace un desglose de momentos en el cual, el entrenador ha querido tener lejos cualquier atisbo ligado al músico.

En Colombia: El primer indicio

Fue el año 2006, cuando Ricardo Gareca dirigía a Independiente de Santa Fe. Una aceptable campaña en Copa Libertadores, que no se pudo repetir en el certamen local colombiano.

Pues bien, los resultados no se daban y en el camarín de los de Bogotá, los jugadores colocaban canciones de Marc Anthony, hasta que el Tigre golpeó la mesa y la primera orden fue no poner más música del mencionado cantante y es más, prohibió hasta tararear o silbar alguna canción del salsero.

En Perú, el Tigre no quiso nada con el artista

Por si fuera poco, cuando dirigió a Univeristario de Deportes en Perú, ocurrió algo muy similar. Fue el periodista Miguel Villegas en aquel país quien reveló algo parecido.

En aquel tiempo, Gareca decidió detener un entrenamiento, porque se comenzaron a escuchar por altoparlante, los éxitos de Marc Anthony en el Estadio Monumental.

“Era una mañana previa a un concierto y había una prueba de sonido. En ese momento, la U (Universitario) entrenaba de manera privada en la cancha auxiliar que quedaba al lado de la explanada sur. De pronto, se escucha la voz de Marc Anthony. Gareca llamó a José Olaechea, el jefe de prensa, y le dijo: ‘Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos’”, comentó a Diario El Comercio de Perú y que reproduce Infobae.

Cambió el estadio para un partido de las eliminatorias

Finalmente, nos trasladamos a las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. En uno de los últimos partidos, Perú recibía a Bolivia y el encuentro no se jugó en el Estadio Nacional de Lima. El día 12 de agosto de 2017, el intérprete de “Ahora Quien”, se presentó junto al colombiano Carlos Vives y el partido ante los altiplánicos se disputó el día 31 del mismo mes.

El compromiso se jugó en el Estadio Monumental y fue triunfo albirrojo por dos goles a uno y según se comenta, fue el propio Ricardo Gareca quien con anterioridad, pidió el cambio de la sede del encuentro. Tal cual.

El triunfo peruano ante Bolivia, lejos del Nacional de Lima por Marc Anthony (Archivo)

Cábalas más, cábalas menos, lo cierto es que así es el mundo del fútbol y el perjudicado es el querido Marc Anthony. No obstante, es que esperamos que “Hasta ayer”, nadie haya puesto música del salsero en el camarín de La Roja.