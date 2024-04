Ex futbolista cree que la U perdió a un gran central y de paso, sostiene que los azules aún no son candidatos.

Una de las grandes sorpresas transcurridas seis fechas del Campeonato Nacional de Primera División, sin lugar a dudas que es el cuadro de Deportes Iquique, líder del certamen con 16 puntos, misma cantidad que Universidad de Chile.

Algo que mantiene en alerta a todos los cercanos del cuadro de los Dragones Celestes. Uno de ellos es Carlos Ramos, de pasado en el equipo iquiqueño como futbolista, quien tuvo conceptos para el presente del equipo nortino, entre felicidad y análisis de lo que se ve en el equipo de Miguel Ramírez.

“Espero que Iquique acumule muchos puntos y mientras se mantengan con esa meta, está bien. Contrató bien, pero plantel corto”, enfatizó Ramos en conversación con BOLAVIP CHILE.

Los halagos de Carlos Ramos a Luis Casanova

El presidente del Colegio de Entrenadores tuvo muy buenos conceptos para el zaguero central, Luis Casanova. En la ocasión, Ramos sostuvo que el defensor es uno de los mejores en el país.

“En Chile se le valora poco, pero para mi, Luis Casanova es uno de los mejores centrales del país y cuando me comentaron de su contratación, dije que aquí le achuntaron”, aseveró.

Fuera de todo, también le tiró las orejas a la U ya que dijo que erraron en no renovar su contrato y de paso, lo comparó con un seleccionado nacional.

“La U se equivocó. No tienen a un central como él, han inventado a Ojeda y los otros dos son buenos stopper, pero Casanova tiene lo otro. Es muy parecido a Paulo Díaz y le cayó muy bien a Iquique”, manifestó.

Carlos Ramos, Presidente del Colegio de Entrenadores (Archivo)

¿Tiene opciones la U de ser campeón?

Cercano también a Universidad de Chile, el ex futbolista dijo que los laicos tienen la obligación de pelear, pero que aún es prematuro para hablar de si son campeonatos o no. Además, entregó otra importante reflexión.

“La U tiene una obligación de estar entre los dos primeros del campeonato y con Colo Colo te creo, se sacaron eso de encima. Pero, no veo equipos en Chile que vayan a disputarle a los grandes, quizás Coquimbo Unido porque tiene buen DT y algunos jugadores. Con la U me iría con cautela, porque aún no sale un equipo que le juegue de tú a tú”, cerró Ramos.