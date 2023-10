Universidad de Chile tomó aire el lunes pasado con una trabajada victoria sobre Audax Italiano que le devolvió la vida a Mauricio Pellegrino en la banca de los azules, quien pasaba por un difícil momento tras ocho partidos sin conocer de victorias.

El triunfo azul, eso sí, no cambia mucho la dirección de la aguja y aún es toda una incógnita si el ex Vélez Sarsfield continuará al mando de Universidad de Chile para la temporada 2024 que está a la vuelta de la esquina.

“Va a depender de los resultados, se ha movido mucho la decisión. Hay honestidad en sus declaraciones porque no aseguran ni garantizan nada, pero hay cero convicciones. Desde ser transparente con decir ‘esperemos que termine, pero hay cero convicciones que pueda ser el DT el próximo año”, analizó Dante Poli en ESPN Chile.

Aún es una incógnita la continuidad de Pellegrino en la U. | Foto: Photosport

El ex jugador advierte eso sí que “Ahora, si gana los 5 partidos y clasifica a copas internacionales y tiene números estables lo van a evaluar probablemente, lo van a conversar y van a decir ‘bueno, dio con el ancho o no’”.

“Si mi pregunta es ahora y crees un técnico de esa categoría -que yo he criticado un montón por lo que ha producido- me parecería coherente, yo creo que la U tiene que buscar una estabilidad y no se la van a dar por los resultados del fin de semana y Pellegrino puede cumplir esa función”, remató.

Así va la U en el torneo

Los azules marchan en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 a una unidad de Coquimbo Unido, quien estaría agarrando el último cupo a Copa Sudamericana.