El Campeonato Nacional llega a su fin en este 2023, en la que diversos equipos ya comienzan a pensar en lo que será la próxima temporada, en donde buscarán poder recargar energías y enfocarse en sus objetivos para el 2024.

Ahora es cuando volverá el mercado de pases, en la que todos los equipos verán la chance concreta de poder reforzar sus planteles sobre estos mismos desafíos, en la que sin duda los tres grandes de nuestro país son los llamados a dar los deseados ‘bombazos’ dentro de esta ventana de fichajes.

En las últimas horas, un importante rumor es el que se ha dado a conocer sobre este mercado y que tendría involucrado a un jugador nacional que milita en el extranjero y dos posibles destinos que podría tener para el 2024: Universidad de Chile y Colo Colo.

Según informó el periodista mexicano, Fernando Esquivel, el delantero nacional Joaquín Montecinos habría sido ofrecido a la Universidad de Chile y Colo Colo pensando en la próxima temporada, ya que el jugador no estaría en los planes de los Xolos de Tijuana, ni de Querétaro.

Todo esto se da debido a que el jugador hoy en día no goza de un buen presente en el fútbol mexicano, en la que el Querétaro, club donde está a préstamo, indicaron que no está en los planes del equipo para este primer semestre y desde Xolos, club dueño de su pase, su actual DT, Miguel Herrera, no lo quiere de regreso.

Joaquín Montecinos podría volver al fútbol chileno | Foto: Getty Images

Por esto, desde la directiva del conjunto de Tijuana ya comienzan a buscar opciones para poder acomodar al delantero nacional, en la que el regreso al fútbol chileno no lo ven para nada descabellado y por esto, lo habrían ofrecido a Universidad de Chile y Colo Colo.

El plan que tiene el club mexicano es poder conseguir ceder a Montecinos y que el equipo que lo reciba, pueda ayudar para pagar el salario del jugador.

Las próximas semanas podrían ser claves para conocer más detalles del futuro del jugador nacional, quien hace unas semanas indicó que no veía con malos ojos volver al fútbol chileno para tener su renacer futbolístico y así, poder acercarse nuevamente a la Selección Chilena

¿Cuántos partidos disputó Joaquín Montecinos en el 2023?

El delantero nacional disputó 24 encuentros en esta temporada 2023 defendiendo la camiseta del Tijuana en el primer semestre y de Querétaro en la segunda parte del año, en la que tan solo anotó un gol .