Tecnico campeón con Universidad de Chile no quiere resta de puntos a Colo Colo: "Tiene que ser por una vía deportiva"

Mañana martes 29 de octubre podría ser un día clave para Colo Colo y no porque tenga que enfrentar a Magallanes por Copa Chile, sino que también tiene que comparecer en el Tribunal de Disciplina por la denuncia de Universidad de Chile hacia Jorge Almirón.

En concreto, el cuadro azul acusa que el técnico del Cacique cometió desacato en el partido entre albos y acereros donde estaba suspendido, acción que, según el reglamento de la ANFP, está penada con la resta de tres puntos.

La U está a dos puntos de Colo Colo en el torneo. | Foto: Photosport

Uno que no cree que la situación vaya a pasar a mayores es Héctor Pinto, técnico campeón con Universidad de Chile: “Yo creo que no va pasar absolutamente nada. Sí creo que habrá una multa importante, pero puntos no creo que le descuenten a Colo Colo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

En esa misma línea, el ex DT y jugador de la U asegura que “Sería muy drástico para la gente de Colo Colo, el hincha va a protestar y la situación se va a guardar, la van a manejar de otra manera”, complementó.

En el cierre, Pinto se opone a que el torneo se pueda decidir en los pasillos: “Van a simplificar todo. El hecho de quitar puntos sería una cosa que se prolonga en el tiempo y no estamos para eso, estamos para definir las cosas rápidas y yo al menos pienso que tiene que ser por una vía deportiva, no por secretaría”, cerró.

La Fecha 29

Universidad de Chile debe visitar a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán este domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde, mismo día y hora en que Colo Colo recibirá la visita de Deportes Iquique en el Estadio Monumental.