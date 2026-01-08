Universidad de Chile vivió un verdadero terremoto en el día de ayer, toda vez que se informó que Francisco ‘Paqui’ Meneghini no tendrá en cuenta a Leandro Fernández y el delantero argentino estaría en la búsqueda de nuevo club.

La salida tomó por sorpresa a los hinchas azules, quienes guardaban un gran aprecio por el ex jugador de Independiente que supo ganarse los corazones de la U con goles, regates y regularidad en gran parte de su paso por el club.

Fernández no seguiría en la U. | Foto: Photosport

Eso sí, no todo lo que brilla es oro; Desde Redgol revelaron detalles de la interna que terminaron gatillando la salida de ‘Lea’: “No gustaban las caras que ponía cuando era suplente” y que “No apoyó a compañeros. Por ejemplo, con una mala actitud con un formado en casa”, fueron las declaraciones de una fuente consultada por el citado medio.

Las críticas no se quedan ahí hacia el argentino y la misma fuente asegura que Leandro Fernández “Pensaba más en él que en el club” y como si eso fuera poco, “Marcó distancia con los juveniles de la proyección”, agrega.

Lo cierto es que Leandro Fernández no tiene cabida en Universidad de Chile y trabajará en su salida, donde ya aparece O’Higgins de Rancagua como el primer club interesado en contar con sus servicios.

En síntesis

