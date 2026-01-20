Los hinchas de Universidad de Chile están en llamas con la llegada de Juan Martín Lucero, ex delantero de Colo Colo y Fortaleza de Brasil quien en el día de ayer arribó al país para ultimar detalles de su contrato.

Lamentablemente para los azules, no todo es alegría: Atlético Mineiro de Brasil volverá a la carga por Lucas Assadi y ahora estaría decidido en llevárselo a Brasil para que de el gran salto en su carrera como futbolista profesional.

Así lo informó el comunicador brasileño, Guilherme Frossard, quien en su cuenta personal de X aseguró que “Jorge Sampaoli lo insinuó ayer en la rueda de prensa, le di seguimiento y… efectivamente, el Atlético Mineiro ha vuelto a la carga por Lucas Assadi”, dijo.

¿Se va Assadi? | Foto: Photosport

“No sé cuál será el formato del próximo intento, pero no es un asunto cerrado para el Atlético, que sigue tras el jugador chileno. Esperemos y veremos”, complementó sobre el interés del ‘Galo’ en el talentoso canterano de los azules.

Cabe recordar que Atlético Mineiro puso un buen billete sobre la mesa para llevarse a Lucas Assadi, pero fue la modalidad de pago la que no convenció a Universidad de Chile y finalmente desistieron de la operación.

Ahora, habrá que esperar a ver cuál es la oferta del cuadro brasileño y cómo piensan pagarle al cuadro azul de una manea que convenza a la dirigencia y así Lucas Assadi deje Universidad de Chile.

En síntesis

Juan Martín Lucero llegó a Chile para finalizar su contrato con Universidad de Chile.

El Atlético Mineiro de Brasil retomó el interés por fichar al volante Lucas Assadi.