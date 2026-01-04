Tras el anuncio de Eduardo Vargas como nuevo jugador de Universidad de Chile, el cuadro azul no se quiere quedar dormido y busca sumar jugadores pensando en la exigente temporada 2026 que se le avecina a Paqui Meneghini y compañía.
En esa línea, desde el otro lado de la Cordillera de los Andes surgió el rumor de que la U estaría tras los pasos de un jugador formado en las inferiores de Lanús: “Universidad de Chile es otro de los interesados en Lucas Besozzi”, advirtió el periodista trasandino Ángel Carmé.
En esa línea, revela cómo sería la modalidad para que la U se quede con el jugador: “La idea es una propuesta similar a la que hizo Independiente de Santa Fe; préstamo con opción de compra. Por el momento, saldría de Lanús únicamente por una venta”.
Lucas Besozzi tiene 22 años, pertenece a los registros de Lanús y en el 2025 defendió los colores de Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero, donde no logró ser protagonista y apenas sumó tres goles en el año con ambas camisetas.
Besozzi fue, en su momento, uno de los buenos proyectos que tenía Lanús e incluso le valió para ser traspasado a Gremio de Porto Alegre, pero tampoco pudo demostrar mucho y terminó volviendo a Argentina.
Ahora, será el correr de los días el que dirá si efectivamente Universidad de Chile está interesado en el extremo izquierdo perteneciente a Lanús o si solo queda en un rumor emanado desde el otro lado de la cordillera.
En síntesis
- Universidad de Chile está interesada en fichar al extremo de 22 años Lucas Besozzi.
- El club Lanús, dueño del pase de Besozzi, solo aceptaría una venta del jugador argentino.
- Lucas Besozzi anotó tres goles durante el año 2025 defendiendo a Tigre y Central Córdoba.