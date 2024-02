Universidad de Chile igualó 0-0 ante Huachipato en Concepción y el elenco azul no pudo ante el campeón del fútbol chileno. Esa situación hizo estallar en cólera a Tito Awad contra los azules y el DT Gustavo Álvarez.

El comunicador no soportó que Universidad de Chile no se quedara con el partido a sabiendas que estuvo 65 minutos con uno más, por la expulsión de Gustavo Montes en el local.

Sin duda, Tito Awad arremetió contra los azules y el estratega estudiantil por la forma de plantear el amistoso.

“No, es una melcocha. Lo peor que le he visto al técnico dirigiendo a la U, por lejos. El resultado me da lo mismo en los partidos amistosos. Lo que me interesa es que se juegue al fútbol y la U no jugó al fútbol hoy día”, dijo Awad en Bolavip Chile.

Universidad de Chile y Gustavo Álvarez no lograron vencer a Huachipato (Photosport)

Awad perdió la paciencia y sabe que el elenco de Universidad de Chile cayó en el juego acerero en Concepción. Ahí, está la falencia del equipo estudiantil según la voz de “La Magia Azul”.

“Hay un equipo hasta cuando le expulsan uno y jugamos casi el partido entero con uno más. Luego, ellos se refugiaron y es más difícil encarar. Pero hay que tener ideas para encarar si esto es la U. En el segundo tiempo fuimos puro centro, puro centro”, añadió.

¿Cuál fue el problema de Gustavo Álvarez ante Universidad de Chile en amistoso frente a Huachipato?

Tito Awad cree que la U no tuvo la capacidad para superar a Huachipato y que el DT no realizó una buena lectura del partido.

“Me dio miedo y reflotó el sentimiento negativo. Vi a la misma U el año pasado, hoy día. Eso no me gustó. Eso no me alentó para nada. Yo te estoy dando mi versión de hoy. La U fue una melcocha”, agregó.

En esa línea, el señero comentarista fue claro al retratar que “el problema está en el mediocampo, ahí donde está la falencia y también en la generación de oportunidades en ataque. Sólo nos generamos dos ocasiones”.

¿Qué jugadores siente Tito Awad que le faltan a la U?

La U tiene a varios futbolistas jóvenes fuera de la cancha y cree que ahí está la receta del éxito pensando en el futuro.

“Creo que la falla está en el mediocampo. Creo que la U necesita urgente a Renato Cordero, a Lucas Assadi, a Jeison Fuentealba y también a Federico Mateos”, adicionó Awad.

No todo es tan malo y Tito Awad, como premio de consuelo, aseguró que “Zaldivia estuvo a su nivel y atrás me gustó como jugó el argentino Franco Calderón”.