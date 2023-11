Tito Awad se mostró desolado tras la caída por 2-1 de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura. El histórico comunicador e hincha azul, analizó el momento del club, propuso ir por el entrenador Gustavo Álvarez y reforzar cinco puestos de cara a la próxima temporada.

“Hace un rato terminamos de sufrir otra vez. La verdad que no sé cómo explicarles ya. Todas las semanas tener que explicar lo inexplicable. Estoy de acuerdo con que se termine el contrato de Pellegrino, pero me molesta que todavía hayan algunos dirigentes que dicen que hay que esperar la evaluación final”, dice el comentarista en el canal de AntúnezSilva en Youtube.

“Esta U ha sido un fracaso. Claro, uno la compara con la U peleando el descenso y dice ‘qué campaña de la U’, mala, hedionda de mala, ahora nos puede pasar Calera, Católica se puede adelantar. Pero el problema es que no jugamos a nada, no tenemos fútbol”, agregó el reconocido fanático del León.

Awad sólo rescata a los jóvenes en este momento de la institución. “Al final los cabros chicos son los que están salvando, el técnico paró mal el equipo. Gran actuación otra vez de (Renato) Cordero, muy bien Jeison Fuentealba cuando entró, algunos destellos de (Lucas) Assadi, (Marcelo) Morales es otro cabro que no estuvo por suspensión”.

Luego tuvo palabras para algunos futbolistas más experimentados. “Tú miras a los otros jugadores, hasta (Matías) Zaldivia metió la pata con esa patadita que quizás en otra oportunidad hubiese sido amarilla. Pero el VAR lo llamó a (Manuel) Vergara y lo expulsó. Jugamos un tiempo con un jugador menos, después de la expulsión viene el penal que es bastante cuestionable. No me gusta hablar de los árbitros, porque eso no es justificación, no creo que pase el resultado por ahí. la U se perdió goles. Creo que el Chorri Palacios entregó la camiseta, no se puede perder ese par goles que se perdió. Uno lo salvó magistralmente el Mono Sánchez, pero el otro cabezazo lo tiró para afuera y estaba solo, en el área chica, no tenía a nadie adelante”.

Tito Awad destacó a los jugadores jóvenes de la Universidad de Chile y aseguró que algunos de más experiencia están al debe (Foto: Photosport)

“Si la U hace los goles, qué importa que se equivoque el árbitro en un par de cosas, es algo normal”, complementó el comunicador de La Magia Azul.

Después le envió un mensaje a la dirigencia de la Universidad de Chile. “A mi me gustaría saber y me gustaría pedirle a la directiva de la U, porque todos somos de la U, los que están en la directiva, nosotros. Lo pueden hacer bien o mal, pero sé que son de la U, que entren en un estado de reflexión, en un estado de conversación entre ellos, que se asesoren con ex de la U, pero realmente de peso, no con cualquiera que haya vestido la camiseta, con gente de peso, con los Musrri, los Acuña, con Marcelo Salas, aunque sea dueño de Temuco, pero pedir consejos para que vuelva a ser la U con su identidad, jugando bien o mal, pero con su identidad”.

Recuerda que advirtió que la U no estaba para pelear

Héctor “Tito Awad” continuó con sus críticas al DT y se mostró aliviado de que finalice la temporada. “Hablan de proceso, pero qué proceso ha hecho Pellegrino ¿Esto es proceso lo que estamos haciendo? ¡Por favor! Me cansé, me aburrí, menos mal que quedan dos fechas, porque si no habríamos seguido sufriendo. Es una cosa terrible”.

“La gente dice Copa Sudamérica ¿Para qué? ¿Sabemos si la directiva se va a meter la mano al bolsillo o no? Estoy desilusionado, apenado, porque soy de la U a concho, pero estoy enrabiado también, porque se terminaron de dar las cosas que este pobre y humilde servidor le ha dicho hace mucho tiempo. Hasta cuando estábamos punteros yo decía que la U no estaba para pelear el título, estábamos punteros al término de la primera rueda, pero jugando como el ajo. El equipo que juega mal, no llega arriba, no sale campeón. Este es un Campeonato mediocre, viene cualquiera a Santiago y nos gana. Todos se ven como equipos sólidos, que tocan, que manejan la pelota”. complementó.

Luego criticó a otros futbolistas del primer equipo.” ¿La U qué? Los cabros perfecto, pero los otros, Casanova cuando le hacen el primer gol, el Vicho (Fernández) jugó bien reemplazó bien a Morales, Gómez no existe, Poblete tampoco, arriba Palacios ya lo dije. Un refuerzo como el Lea Fernández no está jugando como refuerzo, lo único que hace es alegar todo el rato, pero tampoco pudo hacer el gol de cabeza. Dicen gran tapada del Mono Sánchez, pero casi en la mano se la tiró. Marcelo Salas la hubiese puesto en el otro rincón”.

El sentido mensaje a los directores de la U: refuerzos y nuevo DT

Para finalizar envió un mensaje a los dirigentes. “Insisto, señores directores, no lo estoy poniendo en la cruz, no lo estoy crucificando, pero mediten un poco de lo que necesitamos. Si consideran que la parte económica está un poquito mejor y vendimos a (Darío) Osorio en una buena cantidad de plata, aunque sea en cuotas, veamos”.

Awad propuso reforzar en diversas zonas además de incorporar un nuevo entrenador “La U necesita un central, un volante de corte, un armador, un centrodelantero y un puntero, cinco jugadores y el técnico que haga jugar a los malos y los transforme en buenos. Como lo fue en algún momento Sampaoli. No me van a decir que Sampaoli tenía un plantel superhumano, él lo hizo superhumano, extrahumano”.

“En lo particular el equipo que más me gusta cómo juega es Huachipato, por lo tanto intentaría con el técnico Álvarez. Amigos azules, no nos cambia nada, no nos baja el amor, no nos baja nada, la sangre que corre por nosotros no es roja, es azul, A seguir sufriendo, si no se sufre no es de la U”, finalizó.