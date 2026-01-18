Los incendios forestales en la Región del Biobío forzaron la cancelación del encuentro entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda, el cual estaba previsto para jugarse este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa de Concepción.

De esta manera, el cuadro azul dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini tendrá que seguir esperando para tener su debut en la temporada 2026, pero para buena suerte del técnico la U ya tiene agendado un partido para la próxima semana.

Universitario será el rival de la U en el estreno de la temporada 2026. | Foto: Photosport

Universitario de Perú será el rival de Universidad de Chile en la ‘Noche Crema’, donde el cuadro peruano presenta a sus incorporaciones para la temporada 2026 y lo cierra con un amistoso de carácter internacional.

Dicho compromiso se disputará en la capital peruana el próximo sábado 24 de enero a las 11 de la noche de Chile continental, 9 de la noche en Lima que por uso horario tiene dos horas menos que Chile en esta época del año.

Así las cosas, Universidad de Chile deberá esperar casi una semana más para tener su estreno en la temporada 2026, donde los azules pretenden arrasar en el plano local y disputar nuevamente la Copa CONMEBOL Sudamericana como en la edición pasada.

En síntesis

Universidad de Chile canceló su amistoso ante Racing Club programado para este domingo 18 de enero.

El equipo de Paqui Meneghini debutará ante Universitario de Perú el próximo sábado 24 de enero.