Universidad de Chile no solo trabaja en el mercado de fichajes, sino que también define otros temas de relevancia para sus hinchas. Uno de ellos, determinar con qué indumentaria deportiva se vestirá de aquí en más.

Una situación que siempre está expuesta a discusiones y esta vez no es la excepción. ¿El motivo? El cuadro laico presentó su ropa para entrenar y concentrar en 2026, la que no tiene tintes azules.

A través de redes sociales, la institución oficializó las prendas a utilizar y sorprendió: Adidas escogió el morado (Glow Purple y Purple Rush según la descripción) en gran parte de sus confecciones.

Si bien algunos fanáticos cuestionaron duramente lo exhibido, otros saltaron en defensa de la elección. Argumentos varios para un debate sin fin en Universidad de Chile.

Lo cierto es que no hay vuelta atrás y las vestimentas ya pueden ser adquiridas mediante la página web de la empresa alemana. Será usada por Francisco Meneghini y compañía a la brevedad.

VIDEO: Universidad de Chile presenta nueva indumentaria