Universidad de Chile da buenas señales de lo que es su pretemporada pensando en lo que será este 2024, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren ponerse de la mejor forma posible en lo futbolístico para afrontar los desafíos del año.

Sobre esto, el ex futbolista, Waldo Ponce tuvo palabras en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para lo que han sido estas primeras actuaciones de los ‘Azules’, en la que dejó sus positivas reflexiones.

“Se ve un equipo bien sólido, la verdad que yo creo que ha contratado bien, el año pasado fue parecido, trajo un buen técnico, este año igual, trajo algunos jugadores que este año ya vivieron su periodo de adaptación, que son buenos para un futbolistas. Fernández es uno, en la forma que juega ya se ve que está adaptado”, comenzó indicando Ponce.

El ex defensor tuvo además muy buenas palabras para lo que ha mostrado uno de los refuerzos del ‘Romántico Viajero’, el argentino Franco Calderón, a quien le resaltó una de sus buenas virtudes que ha dejado ver en el terreno de juego.

Ponce y su gran elogio para Calderón | Foto: Photosport

“Trae un central joven, que me gustó lo poco que vi en el partido, es un tipo con la experiencia no al tema de edad, sino que de juego, el como pararse. Me acuerdo en una situación, puso una chuleta el otro día en el clásico a uno en el medio de la cancha porque estaba mal parado y se ganó la amarilla no más, eso cuenta también”, declaró.

Finalmente, Ponce declara que a este plantel le estaría faltando un jugador de buen pie que pueda acompañar a Marcelo Díaz en el mediocampo, en la que espera que dicho hombre, pueda ser Lucas Assadi.

“Las expectativas están super positivas de lo que puede lograr la U este año, es un equipo que contrató bien, contrató lo que necesitaba, siento a lo mejor que le falta un compañero un poco más adelante a Marcelo (Díaz), en el tema de la creación, es ventaja tener a Marcelo porque la pelota sale limpia y bien jugada, ojalá (Lucas) Assadi le dé esa posibilidad y asuma esa responsabilidad“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile dentro de esta pretemporada?

Universidad de Chile volverá al ruedo y se verá las caras ante Huachipato este domingo 4 de febrero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.