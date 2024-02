Universidad de Chile tuvo un positivo estreno dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez pudieron imponerse por la cuenta mínima ante Audax Italiano en lo que era su anhelado regreso al Estadio Nacional.

Tras lo que fue el triunfo del ‘Romántico Viajero’, el ex futbolista, Waldo Ponce tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y puntualizó en el rendimiento de un jugador en particular, Lucas Assadi, de quien no quedó muy satisfecho por su partido.

“No me gustó (su partido), siento que un 10 de la U tiene que tener una personalidad para que la pelota pase por él y sea participativo en el juego, que tenga esa personalidad”, comenzó señalando Ponce.

Siguiendo con aquello, ‘Waldini’ declara que la intermitencia ha sido el gran problema que ha arrastrado Lucas Assadi en su corta carrera, la cuál le ha privado de tener su gran consolidación.

Assadi recibe criticas | Foto: Photosport

“Assadi igual es un chico joven todavía para nuestro fútbol y que siempre los pintamos acá cuando tienen 20 años, siguen siendo jovenes, pero siento que esa intermitencia que tiene Assadi no le ha permitido consolidarse“, declaró.

Finalmente, Ponce manifestó que un 10 de la Universidad de Chile no puede pasar desapercibido a lo largo de un partido, en la que le hace un llamado a mejorar aquello y tomar más protagonismo mientras él esté en cancha.

“Eso le pasó en este partido, pasó eso, tuvo un palo empezando el partido, pero después me pasa eso, que es muy intermitente, pueden pasar muchos minutos en el juego y no aparece, no toca la pelota o la toca muy poco. Para tener esa posición en la U, es un tipo que se tiene que enojar si no le llega la pelota“, concluyó.

¿Cuántos minutos jugó Lucas Assadi en el debut de la Universidad de Chile?

El volante de la Universidad de Chile fue titular ante los ‘Tanos’ y disputó 63 minutos en la victoria azul por la mínima en el Estadio Nacional.