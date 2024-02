Universidad de Chile tuvo un debut triunfal en el Campeonato Nacional 2024, en donde se impuso por la cuenta mínima a Audax Italiano en un Estadio Nacional que contó con la presencia de más de 30 mil hinchas azules.

Pese al triunfo, no todo es alegría en el análisis de Cristián Caamaño. El destacado periodista nacional encendió un duro round en Deportes en Agricultura en contra de Marcelo Díaz, uno de los símbolos del equipo de Gustavo Álvarez.

“Yo le voy a decir algo a Marcelo Díaz: Que baje las revoluciones, que no quiera hacerlas todas porque él no puede ser el que toque el bombo, el que jugué, el que esté en todos los homenajes. Todo eso desconcentra y genera antipatía”, dijo.

Marcelo Díaz celebrando con la gente tras el triunfo azul. | Foto: Photosport

Caamaño complementa diciendo que “No por aparecer más en las portadas, en las fotos… no puedes estar en todas. Una cosa es que sea el jugador más representativo y otra es que esté en todas, lo digo en buena onda. No puede ser que aparezca cantando, capaz que los compañeros están agotados de la situación”.

“Viejo, no es necesario. Tu referencia es futbolística, no puedes seguir el juego que te están planteando desde adentro. Concéntrate en jugar, no exageres, lo tuyo es darle a la U categoría, concentrarse a jugar. No venderle humo a esos mismos que después le van a dar la vuelta a la cara en una derrota. Está vendiendo demasiado humo”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Marcelo Díaz tiene el corazón ganado de los hinchas azules y últimamente ha aparecido y salido a hablar incluso cuando no es Universidad de Chile el tema central.

Universidad de Chile vuelve a la cancha

Los azules se preparan para el duelo del próximo lunes 4 de febrero, en donde Universidad de Chile deberá desplazarse hasta la ciudad de Copiapó para enfrentar al cuadro local por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2024.