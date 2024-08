Finalmente lo que soñaban los hinchas se hizo realidad. Charles Aránguiz volvió a Universidad de Chile para convertirse sin lugar a dudas, en el fichaje más atrayente de la segunda rueda.

Reacciones hay muchas e incluso, de ex futbolistas. Pero la que más ha trascendido en estos momentos, es la del ex jugador de la U, David Pizarro, quien no solamente rescató el regreso del Príncipe, si no, lo destacó a niveles elevados de la propia selección chilena.

Pek , lo destacó como incluso, el mejor jugador de la historia de la época gloriosa de La Roja, en desmedro de nombres potentes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel o Claudio Bravo.

“En mi opinión, hoy vuelve el más dorado de la Generación Dorada”, sentenció el ex gran mediocampista.

Finalmente, usando un símil de la mítica canción “Si vas para Chile”, el ex Fiorentina instó al puentealtino a gozar este período en la U. “Disfruta con tu gente, Charles, porque verás como quieren en Chile al amigo cuando es bullanguero”, cerró Pizarro en su Instagram.

La publicación de David Pizarro (Instagram)

Aránguiz junto a su Copa Sudamericana (Prensa UCH)

¿Cuántos títulos ha ganado Charles Aránguiz en la U?

En total, ha ganado cinco títulos con la camiseta azul. Tres campeonatos de Primera División, una Copa Chile y la recordada Copa Sudamericana 2011.