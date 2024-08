El histórico ex entrenador de Universidad de Chile reacciona al triunfo azul en la antesala del Superclásico.

Universidad de Chile insistió e insistió ante Deportes Copiapó y obtuvo su premio en el epílogo del compromiso, donde Franco Calderón se disfrazó de héroe y anotó el solitario gol con que la U se impuso a los nortinos y se proclamó como nuevo líder del Campeonato Nacional 2024.

Ahora, los azules tendrán un desafío de marca mayor en el torneo nacional cuando tengan que recibir nada más ni nada menos que a Colo Colo. Dicho compromiso, el mayor del fútbol chileno, se llevará a cabo el próximo sábado 10 de agosto.

Vaccia valoró la victoria de la U ante Copiapó. | Foto: Photosport

Uno que supo valorar lo hecho ante el cuadro de Ivo Basay fue César Vaccia, histórico ex entrenador de los azules quien reaccionó a la ajustada victoria en diálogo con Bolavip Chile: “Lo importante en esto del fútbol de alta competencia es ganar, hoy daba lo mismo cómo. Pero no jugó mal, se creó oportunidades y a veces por desprolijidades no se concreta”.

Para el director técnico, no hay dudas de que Universidad de Chile fue el equipo que más buscó el triunfo y obtuvo su merecido premio en los minutos finales: “Es un triunfo merecido, más allá que se hayan perdido hartos goles”, sumó.

Lo cierto es que, más allá del resultado, Universidad de Chile llega con la moral en alto al Superclásico para recibir a Colo Colo, conjunto que no vio acción este fin de semana por la suspensión de su encuentro ante Huachipato en el Estadio CAP.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Universidad de Chile tendrá que recibir a su eterno rival este sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Nacional y el cual es válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.