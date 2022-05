El mall o centro comercial, suele ser uno de los lugares favoritos de los chilenos, cuando se trata de comprar cosas para el hogar o para comprar vestimenta, por lo que es normal ver los centros comerciales más llenos para los fines de semana.

Este 21 de mayo será feriado para los chilenos, el día feriado que le sigue al Día del Trabajador es el Día de las Glorias Navales, dónde se conmemora dos batallas importantes de la historia de la Guerra del Pacífico.

Se trata del famoso Combate Naval de Iquique y el un poco menos conocido, pero igual de importante para nuestra historia, Combate Naval de Punta Gruesa, que fueron hitos bélicos que se vivieron en el mismo momento.

Se trata de un feriado legal, pero que no es irrenunciable, lo que significa que los centros comerciales no se ven obligados a cerrar, por lo que no recibirán sanción económica si deciden abrir.

¿Cómo funcionará el mall este 21 de mayo?

El mall tendrá un funcionamiento normal este sábado 21 de mayo.