Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Se viene un fin de semana muchos mejor y más tranquilo, lo cual servirá para superar una semana que tuvo quizás muchas tensiones. Incluso si este día tienes que trabajar también será mucho más favorable o tú te encontrarás mucho más alegre y animado, vibra que traerá la suerte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un buen día para temas sentimentales, y podría ser especialmente feliz si tienes una pareja con la que te complementas de gran manera, pero también tendrás un día genial si de lo que se trata es de iniciar un romance o avanzarlo y consolidarlo si ya lo iniciaste hace poco. Será un día de mucha felicidad, si es que colaboras.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Día ideal para viajar y salir de tu ambiente habitual, porque es allí donde está la suerte o las grandes alegrías. Día especial también para romper radicalmente con lo cotidiano, hacer algo nuevo o iniciar alguna nueva relación, ya sea de amor o de cualquier otra naturaleza. Buenas noticias que llegan de forma inesperada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La Luna estará hoy en tu signo formando una combinación maravillosa que potenciará tu sensibilidad y al mismo tiempo te ayudará a que puedas sacarla de un modo más positivo frente a los demás. También te traerá suerte en otros asuntos, como por ejemplo para bienes materiales. Hoy te irá bien si es que pones de tu parte.

Leo (julio 23-agosto 22)

Debes controlar tu carácter porque hoy podrías tener un día complicado simplemente porque las cosas no salen del modo que tú quieres, aunque eso no signifique que vayan a salir mal. Hay riesgo de discusiones y peleas con la familia o con tu pareja por asuntos de muy poca importancia.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ningún obstáculo logrará detenerte para cumplir tu misión, sobretodo cuando sabes que estás en el camino correcto. Tanto si es en el trabajo como en la vida íntima no hay nada que frene tu sentido del deber y esa es la vivencia que experimentarás hoy, la cual empezará mal, pero terminará muy bien.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Ten cuidado con algún desengaño sentimental o, simplemente, de algún amigo muy querido, incluso con alguna traición, ya que hay una manzana podrida entre las personas a las que más quieres. Tienes que estar atento hoy o todo el fin de semana como recomendación. Si tienes una pelea con tu pareja podría acabar en un quiebre.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No arriesgues mucho en el amor o no exijas demasiado a tu pareja porque la relación se podría romper o podrías vivir, al menos, una escena muy desagradable. En estos momentos todo te irá mucho mejor si actúas con prudencia y evitas conflictos. Es un día de sorpresas, pero estas no serán demasiado agradables.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Eres una persona muy comunicativa, que te gusta interaccionar con todo tipo de gente y tener siempre muy cerca a tus amigos más íntimos, sin embargo, hoy buscarás más la soledad o un cierto aislamiento, necesitarás pensar y reencontrarte contigo mismo. Día ideal para tomar contacto con la naturaleza y absorber su energía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Será un día muy complicado. Desde la mañana irán apareciendo problemas tanto si estás en el trabajo como si te estás con tu familia y seres queridos. Por fortuna se trata de algo pasajero y del mismo modo que aparecen también desaparecerán, pero te podrían complicar o estropear el día.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La persona que más quieres está atravesando muchos problemas u hoy particularmente tendrá un día muy difícil, cosa que a su vez te afectará mucho y te llevará a pasar un día algo triste. Es un día ideal para buscar la paz del hogar y mejor aún si estás junto a esa persona que te necesita.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La magnífica influencia de Júpiter te está trayendo de nuevo la suerte y atraviesas un momento especialmente favorable en lo personal. Tanto hoy como en los próximos días te esperan sorpresas muy positivas. Puede que personas a las que ayudaste en el pasado te devuelvan el favor.