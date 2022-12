Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

No dejes que te domine tu lado más oscuro de la personalidad, porque ese es el mayor problema que podría ocurrirte hoy. La Luna continua aún en tu signo y hay riesgo de que te dejes llevar por emociones negativas, especialmente en las relaciones íntimas. La parte emocional estará por sobre la racional.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un día de alegría y de ilusiones que llegarán de forma inesperada, satisfacciones y placeres que será la conclusión de una época llena de trabajo duro y sacrificios. Hoy te darás cuenta de que hay mucha gente que te quiere y de que tus ilusiones se pueden hacer realidad, solo es cuestión de tiempo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

A pesar del comienzo del fin de semana, para ti será un día de trabajo como otro cualquiera, incluso si se trata de otro tipo de tareas. Tendrás que resolver asuntos pendientes o se presentarán problemas que te harán difícil hacer cosas en tu tiempo libre. Al final terminarás todo bien.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Este será un día de alegrías inesperadas para ti, de vivencias agradables y placenteras relacionadas con la vida íntima, amor, familia o amigos. Día apropiado para que salgas de tu caparazón y disfrutes de las cosas buenas que el destino te ofrecerá por medio de las personas que te quieren y desean tu bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Será un buen día respecto a asuntos del corazón, quizás para pasar el día con tu pareja o con tus hijos, o para iniciar un nuevo romance que será portador de ilusión y felicidad, o simplemente para pasar el día junto a las personas que más quieres y gozar de la paz del hogar. De un modo u otro abundará el amor en este día.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El destino te premiará por tu constante en el trabajo, y también por mirar antes por los demás que por ti mismo. Siempre estás dispuesto a dar, sin embargo, ahora es turno de recibir, tanto en el trabajo como en la vida íntima es hora de que tus sueños se transformen en realidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy esperas algo con mucha ilusión, algo relacionado con el amor o simplemente un gran deseo íntimo, pero los planetas no están bien alineados, por lo que tu esperanza podrían no hacerse realidad, o quizás se retrase o todo vaya por otros caminos. Es posible que el día no salga como quieres.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tienes un montón de cosas que te gustaría hacer en este fin de semana y por ello le estabas aguardando apasionadamente. Y a todas esas cosas se unirán otras más que quizás no te motiven nada, pero a pesar de todo el día saldrá como tú deseas y tendrá cierto parecido con una película de acción que al final termina bien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Los viajes, relaciones sociales o actividades no serán tan fáciles como esperas. Los objetivos que persigues podrían complicarse y lo que estaba proyectado como un día de ocio quizás se transforme en una auténtica batalla. Y si te quedas en casa las cosas no cambiarán porque tendrás desencuentros o tensiones familiares.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si pones de tu parte te espera un fin de semana de mucha felicidad, especialmente en tu entorno familiar y la vida íntima en general. Las influencias astrales te favorecen, especialmente el benéfico Júpiter, por ello la paz reinará en tu hogar y también en tu corazón, y si surge algún problema se podrá resolver muy rápido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Los acontecimientos provocarán que tengas que hacer muchas cosas, cuando en realidad lo que más te apetecería sería disfrutar de la tranquilidad. Esto no quiere decir que vayas a tener un mal día, pero será mucho más movido y ajetreado de lo que tú habrías querido.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Este será para ti un día de fuertes altibajos emocionales.Tendrás mucha alegría, pero la tristeza podría cuando menos lo esperas. Estarás sensible, ya sea con razón o sin ella, no podrás evitar estar en medio de estas variaciones. Debes rodearte de las personas que más te quieren.