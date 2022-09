Durante la Ley Seca no se podrá comprar alcohol

Este domingo 4 de septiembre de 2022 se realizará el plebiscito de salida de la Nueva Constitución, considerada como la elección más importante en años debido a que los chilenos deberán decidir el futuro constitucional con la aprobación o rechazo de la nueva Carta Magna. Una parte importante a una elección es el consumo de alcohol, el cual estará nuevamente restringido a través de la Ley Seca.

¿A qué hora es la Ley Seca?

La Ley Seca comenzará oficialmente a las 05:00 horas de Chile de este 4 de septiembre, mientras que su fin será a las 20:00 horas del mismo día. Durante ese horario la gente no podrá comprar alcohol, es por esto que se espera que no estén disponibles los pasillos de bebidas alcohólicas en los supermercados y que las botillerías se mantengan completamente cerradas.

Es importante resaltar además que el consumo de alcohol dentro del propio hogar está completamente permitido.

El horario de votación comenzará a las 08:00 horas de Chile y estará disponible hasta las 18:00 (mientras las mesas no tengan filas). Después del horario mencionado se procederá al conteo de votos.

Para revisar tus datos electorales de cara a esta importante votación simplemente pincha AQUÍ. Con esos datos podrán ver su lugar de votación designado, la mesa en la cual deberán dejar su voto y también para ver si es que la persona fue elegida vocal de mesa.