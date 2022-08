Revisa si es obligatorio o no votar la Nueva Constitución

¿Es obligatorio votar la Nueva Constitución? | Conoce quiénes votan en el Plebiscito y qué pasa si no asisto

El domingo 4 de septiembre de 2022 se realizará el plebiscito de salida de la Nueva Constitución, instancia en la cual los chilenos deberán aprobar o rechazar la nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional. En esta ocasión te contaremos si es obligatorio o no el tener que ir a votar.

¿Es obligatorio votar la Nueva Constitución?

La votación del plebiscito de salida de la Nueva Constitución será obligatoria, por lo que todas las personas mayores de 18 años deberán concurrir a las urnas para manifestar su voto. En cambio los chilenos que residen en el extranjero, y que están inscritos para votar fuera de nuestro país, podrán votar de manera voluntaria.

En caso de no ir a votar, la persona se expondrá a una multa que va desde las 0,5 a 3 unidades tributarias, es decir, desde 29 mil hasta 174 mil pesos chilenos.

La normativa electoral no establece una cantidad de excusas para esta votación. Sin embargo, te dejamos las excusas que no recibirán multa para la persona que no vaya a votar en esta elección:

Ausencia del país (esto se refiere a los chilenos inscritos para votar en Chile que no están dentro del país)

(esto se refiere a los chilenos inscritos para votar en Chile que no están dentro del país) Enfermedad (enfermedad que imposibilite trasladarse a sufragar al centro de votación designado. Se deberá contar con justificación médica)

(enfermedad que imposibilite trasladarse a sufragar al centro de votación designado. Se deberá contar con justificación médica) Estar a más de dos 200 kilómetros de tu lugar de votación al momento del plebiscito de salida

Cabe destacar que al no votar se deberá acreditar la inasistencia ante el Juzgado de Policía Local. La notificación para asistir a declarar llegará al domicilio electoral registrado.