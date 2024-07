Stefan Kramer no deja de sorprender con sus imitaciones. El artista en esta ocasión imitó a Arturo Vidal y realizó una performance con la temática de la no convocatoria del futbolista para la Copa América 2024.

La imitación del histórico futbolista se dio en el marco de su podcast “Estoy bien”, donde conversó con el cantante Luis Jara. “Yo hasta el último momento no perdí la esperanza de que me llamaran”, expresó.

“¿Pensaste que Gareca te iba a llamar?”, consultó Luis Jara. Ahí Kramer se largó con su imitación del King: “Sí, hasta el último momento pensé que me iban a llamar. Me acuerdo que estaba con mi pareja y era el último día que podían llamarme y ella me dijo ‘oye mira, están llamando’”.

“Yo no quería creer era un número extraño, era como 44, dije a lo mejor era argentino, es Gareca. Contesto y era de WOM. Después volvieron a llamar y era una deuda del Autopista Central”, agregó.

Kramer intentó retratar el dolor del King en su performance artistica: “Te voy a decir la verdad, fue doloroso no estar. Duele porque no es como juegas o no juegas un partido, es no estar”.

También dijo unas frases que sacaron carcajadas en su programa: “Yo echo de menos la selección. Es toda la vida en la selección, conozco a mucha gente, conozco a los utileros, a la señora que hace el aseo. Yo manejo llaves, arreglo los regadíos muchas veces, yo tengo control del portón eléctrico. Sé arreglar el portón de ahí”.

La imitación de Stefan Kramer a Arturo Vidal es éxito en redes sociales

Stefan Kramer ya tiene más de 12 mil likes en un par de horas respecto al video que subió en su cuenta de Instagram sobre el King. El humorista recibió buenos comentarios de parte de los cibernautas.

Por su parte, 14 mil personas han escuchado el podcast “Estoy bien” que se estrenó este martes.