Óscar Córdoba es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol colombiano, el cual brilló en diferentes clubes del FPC y del exterior, además de las destacadas actuaciones con la camiseta de la Selección Colombia, es por esto que por su experiencia, tiene el conocimiento de hablar sobre lo que vivió a lo largo de su carrera y referirse a los diferentes ambientes que le tocó vivir.

El exfutbolista y actual panelista del canal ESPN, le dio una entrevista al periodista Ricardo 'Gato' Arce, allí fue consultado sobre las hinchadas de Colombia y cuál era para él la mejor, por lo que el golero respondió dando su top tres y eligió la mejor, según lo que ha visto a lo largo de los años, destacando algo en la del América de Cali.

“En Colombia hay tres mejores hinchadas, la de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, es impresionante. A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes”, expresó el exBoca Juniors de Argentina, sobre las tres hinchadas más numerosas del país.

Dentro del tema, Óscar lamentó los actos de violencia que han oscurecido la imagen del fútbol colombiano, tema que no tiene justificación: “Algo que no comparto es la violencia. El fútbol es un arte que no debemos transformarlo en violencia y llevarlo a otro ser humano por una camiseta, no se justifica”, sentenció el exAmérica de Cali.

Aquí la entrevista completa del 'Gato' Arce con Óscar Córdoba: