Colorín colorado la historia de Millonarios en la Copa Libertadores 2024 ha… Cuando parecía que se veía una pequeña luz al final del túnel para poder llegar a la clasificación de los octavos de final, no se le pudo ganar a Bolívar, quedaron muy pocas posibilidades de avanzar de ronda y, como si algo más faltara, Leonardo Castro se lesionó. Alberto Gamero habló al respecto y preocupó a los hinchas de ‘Millos’.

Millonarios saltó a la cancha del estadio El Campín con el aliciente que se había dado una victoria sorpresa de Palestino contra Flamengo y el Grupo E se podía apretar si se le ganaba a Bolívar. Por el nivel en el que venían los jugadores del equipo albiazul el nombre en el que se confiaba era el de Leo Castro. No por nada había marcado gol por siete partidos consecutivos.

Leonardo Castro solo pudo jugar 40 minutos en el partido del 8 de mayo y eso le alcanzó para demostrar por qué es el jugador más importante del equipo. Leo tuvo dos tiros al arco, un tiro desviado y siete de ocho duelos ganados contra los jugadores de Bolívar. Lo que lo va a extrañar Millonarios no tiene nombre.

Transcurría el minuto 34 del primer tiempo cuando Castro conducía el balón en velocidad en un contragolpe de Millonarios. A Patricio Rodríguez no le quedó otra alternativa que cruzarle el cuerpo y el delantero colombiano tuvo la mala fortuna que cayó mal sobre un hombro. El silencio empezó a bajar por las tribunas del estadio El Campín y lo peor estaba por confirmarlo el mismo Alberto Gamero.

Leonardo Castro lleva 3 goles en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Imago)

Luego del empate a un gol contra Bolívar que los dejó últimos en la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores, Gamero asistió a la conferencia de prensa, y después de afirmar que fue “un partido complicado ante un gran equipo. Se fueron cayendo unos jugadores, la lesión de Castro, de (Stiven) Vega, de Sander (Navarro). Nos costó“, dio más detalles sobre lo que le pasó al delantero estrella de Millonarios. La hinchada azul tiene motivos para preocuparse.

Gamero habló de la lesión de Leonardo Castro en Millonarios

“Lo de Castro entiendo es un esguince en el hombro. Van a hacerle valoraciones mañana (9 de mayo). Vega tuvo un tema en el muslo y Sander tuvo un calambre. Lo de Castro lo veo difícil para el sábado, esas lesiones en los hombros son de cuidado“, afirmó Gamero en conferencia de prensa. Dicho esto, lo más probable es que Leo se pierda el partido Millonarios vs. Deportivo Pereira del sábado 11 de mayo a las 7:30 P.M. por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024.

Mackalister Silva habló de las lesiones en Millonarios

Cuando no era David Silva el ausente, Daniel Cataño no estaba disponible. Se recuperaban y después seguían cayendo por lesiones jugadores titulares como Danovis Banguero, Jorge Arias y Leonardo Castro. Algo pasa en Millonarios y Mackalister habló sobre el tema: “Creo que tenemos plantel. Lastimosamente las cosas no nos han salido como hemos querido, pero creo en nuestro equipo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, no hemos tenido fortuna con las lesiones”.