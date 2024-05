Millonarios no pudo contra Bolívar y se aleja de los octavos de la Copa Libertadores 2024.

Un partido difícil para Millonarios, pues pese a comenzar ganando, no pudo sostener el resultado y permitió el empate de de Bolívar de La Paz. Andrés Llinás abrió el marcador, pero en la segunda parte, Ramiro Vaca pudo igualar el resultado con gran ejecución de un tiro libre.

Millonarios sigue sin ganar en la Copa Libertadores 2024. Cuando más necesitaba de los tres puntos, no pudo superar al complicado Bolívar de Bolivia, que pudo firmar el 1-1 y así clasificar anticipadamente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El club de La Paz da la sorpresa en esta edición y con 10 puntos pone su nombre en la otra instancia.

