América de Cali sorprendió al fútbol colombiano luego del anuncio de Jorge Da Silva como nuevo entrenador. Un nombre que une al club con su hinchada y lo conecta con el camino de gloria. El entrenador uruguayo es un ídolo escarlata y sin duda que es un mensaje contundente para sus principales rivales. El objetivo no es otro que elaborar un proceso ganador, que lleve al equipo rojo a lo más alto en Colombia y Sudamérica.

Es la noticia que todos los hinchas estaban esperando. Con Jorge Da Silva como nuevo técnico, Tulio Gómez y la junta directiva dan un certero golpe en el FPC. ‘Polilla’ será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo en uno de los grandes de Colombia, que a veces parece moribundo y sin rumbo. Anhela, luego de varios años, colocar una nueva estrella en uno de los escudos más importantes del fútbol sudamericano.

Uno de los que se pronunció ante el anuncio de ‘Polilla’ Da Silva fue Iván Mejía, reconocido periodista que se caracteriza por ser fuerte con sus comentarios. El comunicador, que está lejos de los medios de comunicación, se pronunció en la red social X y dio su calificación respecto al anuncio del estratega uruguayo en América de Cali, club del que es hincha.

“Magnífico golpe de opinión de don Tulio. Polilla es del riñón americano, ídolo, buen técnico. Lo que viene es lo importante: dotarlo de una buena nómina, darle herramientas para que pueda trabajar. Este proyecto va pintando bien”, dijo Iván Mejía en la red social X.

Anuncio oficial de ‘Polilla’ Da Silva en América de Cali

Los rumores no paraban ante la salida de César Farías por los malos resultados y la no clasificación a cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024. La lluvia de nombres no se hizo esperar y las redes sociales colocaban nombres. Por otra parte, la junta directiva se tomó su tiempo, con cabeza fría, y apenas en siete días del mes de mayo, Jorge Da Silva fue el elegido entre las numerosas hojas de vida en el escritorio de Tulio Gómez.

El video eriza la piel. Mientras se muestran imágenes de las épocas de gloria del América de Cali, con algunas tomas enfocadas a Freddy Rincón, ‘Polilla’ Da Silva expresa todo lo que significa este club y la esencia de la ‘Mechita’ a lo largo de los años.