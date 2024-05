Lo que se había adelantado semanas atrás con la eliminación de América en la Liga terminó por ser confirmado por el equipo vallecaucano. Edwin Cardona no seguirá vistiendo la camiseta del Rojo caleño. La dirigencia tomó la determinación de no renovar su contrato para el próximo semestre tras el irregular rendimiento que tuvo en el 2024-1. A partir de este momento, el volante antioqueño es agente libre para el próximo mercado de fichajes.

La continuidad de Edwin Cardona en América ya era un tema zanjado. La dirigencia tenía claro que no lo iban a renovar y solo faltaba llegar a un acuerdo para ponerle fin a su contrato. El mediocampista se ausentó de los últimos partidos del club en la Liga, donde se sentenció la eliminación en la fase del ‘Todos contra Todos’.

La razón por la que América no renovó a Edwin Cardona

Luego de su salida de Racing en Argentina, Edwin Cardona regresó a Colombia con el firme propósito de recuperar su mejor nivel. América de Cali le abrió las puertas para que pudiera cumplir sus objetivos. Desde que llegó a la Sultana del Valle dejó claras sus metas. La ilusión de volver a desplegar todo su talento en la cancha y volver a entrar en el radar de la Selección Colombia. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

El primer semestre de 2024 de Edwin Cardona fue su sentencia final. No fue protagonista con el equipo y fueron más las presentaciones flojas que tuvo bajo las órdenes de César Farías. Ese rendimiento no le ayudó y finalmente se tomó la determinación de no renovarle el contrato. Tras los resultados del equipo, decidieron que lo mejor era dejar ir al antioqueño, quien se va sin pena ni gloria.

¿Cuál será el futuro de Edwin lejos de América?

Por ahora, hay más dudas que certezas sobre lo que va a pasar con Edwin Cardona y su carrera. Sin renovar contrato con América, quedará como agente libre y podrá firmar con cualquier equipo que desee contar con sus servicios. Por el momento, se especula con el interés de varios clubes en Colombia y del exterior. El jugador es quien tomará la decisión sobre el rumbo que le dará a su carrera ahora que no seguirá jugando en la capital del Valle del Cauca.

La pista más clara que hay sobre el futuro de Edwin Cardona es la que lo vincula con Atlético Nacional. Fue en el equipo antioqueño donde brilló más y en el que impulsó su carrera hace varios años. Varias versiones lo acercan al elenco Verdolaga. De momento, todas ellas son rumores y no hay ningún negocio que se esté adelantando para que él vuelva a vestirse de Verde.