Matías Pisano fue uno de los futbolistas que consiguió dejar huella en América de Cali, no solamente por ser campeón, sino que también por la entrega que tuvo en los partidos que disputó con el 'rojo'.

Hace algunos días, Pisano indicó que tenía el deseo de regresar a los 'Diablos Rojos', tema que causó revuelo en los aficionados de los 'escarlatas', a los cuales les gustó la idea de ver nuevamente al argentino con la camiseta del 'rojo'.

Pues sobre el tema habló el mayor accionista del América, Tulio Gómez, el cual se mostró muy duro con la posibilidad de que Matías juegue nuevamente con los 'escarlatas', debido a la polémica salida que tuvo el futbolista.

"Muy difícil porque nos tocó pagarle doble indemnización, y no fue culpa del agente, porque él me llamó y me dijo que no le gustaba lo que Pisano estaba haciendo y dijo que no lo representaba más", dijo Gómez en una entrevista para ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio Cali.

Aunque Tulio se mostró en oposición, aseguró que en el fútbol en ocasiones le toca comerse algunos sapos.

"Fue muy ingrato con nosotros, pero nos ayudó y nos aportó para ganar el título y estamos muy agradecidos, no podemos pagar con la misma moneda. Yo no creo que se dé, aunque en el fútbol a veces a uno le toca tragarse el sapo y algunos rencores", concluyó.