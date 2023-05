Uno de los grandes temas en las últimas semanas en el América de Cali, ha sido el futuro del entrenador Alexandre Guimaraes, el cual estaría obligado a salir campeón para poder continuar en el club vallecaucano, ya que de no hacerlo, lo más probable es que no continúe, tema del que habló el técnico.

En una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, ‘Guima’ habló sobre el espinoso tema y que tiene muy molestos a sus hinchas, que lamentan que esté en duda su continuidad, allí el DT de los ‘Diablos Rojos’, aseguró que su deseo es el de salir campeón con el América, pero en el caso de que no se dé, se irá con la frente en alto.

“Las decisiones que hemos tomado han sido más acertadas que erradas. Lo que espero es poder llegar al 30 de junio con otra estrella más para América, si eso no se da y tuviera que irme, pues me iría con la frente en alto”, expresó Guimaraes, palabras con las que deja en claro que ya sabe la condición que tiene para poder seguir en el club.

Además, Alexandre indicó que no está angustiado por lo que pueda pasar y disfruta cada día que cumple con el cuadro ‘escarlata’, pero recalcó que están enfocados en lograr el gran objetivo que tienen propuesto, que es el de salir campeones.

“Yo sigo disfrutando cada entrenamiento y cada partido que dirijo con América, que no son pocos. Eso ya me da mucha tranquilidad. Si fuera otro ya se hubiera vuelto loco, yo no. Estoy en lo mío que es dirigir al América que es hasta el 30 de junio y es conseguir el objetivo por el que hemos venido, ya después veremos qué pasa“.

Aquí las declaraciones de Alexandre Guimaraes: