América anda de maravilla en Villavicencio: 9 puntos de 9 posibles

El gol de Cristian Barrios vs. Deportivo Pereira: Barrios pide a gritos ir al exterior con golazo contra el Pereira

Un gol de Cristian Barrios fue más que suficiente para decretar el 1-0 definitivo y otra alegría para el equipo rojo y su sufrida hinchada. No puede ser de otra forma que a pura fiesta en la capital del Meta debido al triunfo ante Deportivo Pereira, por la décima fecha de la Liga Colombiana II-2024.

La clasificación es algo que se le exige al América de Cali debido a su grandeza. Su hinchada, sus vitrinas y la historia le permiten tener este lugar de privilegio en el fútbol colombiano, siendo uno de los clubes más reconocidos del continente. El equipo ‘Escarlata’ sigue su camino y no se desconcentra en su búsqueda por el trofeo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.