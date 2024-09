La foto de Juan Portilla y Jefferson Lerma que resalta el orgullo de América de Cali

Por su parte, Jefferson Lerma, oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca, es ferviente hincha del América de Cali. Aunque su carrera deportiva no lo ha unido al club de sus amores, sí está en su corazón y tiene la firme intención de algún día estar en ‘La Mechita’. En una entrevista en días pasados, el jugador del Crystal Palace de Inglaterra confesó que le hace fuerza al club ‘Escarlata’.

En este momento, ese lugar le pertenece al ya mencionado Lerma y Richard Ríos, dupla que desde la Copa América 2024 se consolidó en el once titular y es uno de los mejores tándem en el continente. Ante la consagración de ambos, Lorenzo prefiere mirar su recambio inmediato y ahí aparece un jugador como Juan Camilo Portilla.

