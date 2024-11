América de Cali cae casi goleado en Pasto y expone el primer lugar de la tabla

En la segunda parte, vinieron los errores en la zona defensiva. Andrés Mosquera se precipitó en un rechazo, no midió la pelota y le pegó en la mano. Penalti y Daniel Moreno colocó el 2-1 al minuto 74. En el descuento, el árbitro tuvo que ir al VAR para ratificar una falta dentro del área y nuevamente el goleador de la Liga Colombiana fue al cobro y se va de doblete, para dejar al América en apuros.

Por su parte, América de Cali, que presentó una nómina alterna y varios canteranos, no pudo sostener la avalancha del Deportivo Pasto y solamente le alcanzó para el descuento, que llegó por medio de Felipe Gómez, que había puesto el 1-1 parcial en el primer tiempo.

