Ante la temprana eliminación de América de Cali en el cuadrangular B de la Liga Colombiana II-2023, desde la dirigencia del club y el cuerpo técnico ya trabajan en lo que será la plantilla de 2024, donde se estarían buscando algunos refuerzos, pero también se darán a conocer los nombres de los jugadores que no continuará en el club.

Son varios los futbolistas del actual proceso que no seguirían en los ‘Diablos Rojos’, algunos por el bajo rendimiento en el equipo, pero otros por su gran nivel, el cual haría que llegaran importantes ofertas económicas desde el fútbol internacional, como serían los casos de Andrés Sarmiento y Juan Camilo Portilla.

Pero hay otro jugador que no pudo tener el brillo que se esperaba y solamente ilusionó en algún momento a la afición, lastimosamente, no logró afianzarse y tampoco aprovechó los momentos que tuvo en el terreno de juego, es por esto que en América no contarán más con él, se trata del delantero argentino Facundo Suárez.

Según informó el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra, la dirigencia ‘escarlata’ tomó la determinación de hacer uso la opción de compra por el atacante argentino, por lo que el futbolista deberá cambiar de rumbo en el 2024, dejando una imagen no tan favorable en la afición del conjunto vallecaucano.

Facundo Suárez podría quedarse en el fútbol colombiano

Ante la decisión de América de no contar más con Facundo, el atacante argentino tendría la posibilidad de seguir en Colombia, pero en el Once Caldas de Manizales, club que, según Sierra, ya está en negociaciones con el representante del futbolista, por lo que en los próximos días se podría oficializar su vinculación al ‘Blanco, blanco’.

El rendimiento de Facundo Suárez en el actual torneo

El atacante argentino ha jugado en 12 partidos de los 23 que ha disputado América en la presente Liga Colombiana II-2023, siendo titular en 6 y en los otros 6 ingresó desde el banco de suplentes, para un total de 594 minutos en el terreno de juego, en donde anotó 2 goles, tuvo 5 remates a puerta, para una precisión del 23,8%, número flojos y que fueron determinantes para su no continuidad en el ‘escarlata’.

