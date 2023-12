América de Cali vivió una montaña rusa de emociones durante todo el segundo semestre del 2023. Desde la llegada de Lucas González hubo momentos buenos y otros no tanto. Iniciando el campeonato lo querían sacar, él y su cuerpo técnico se supieron sobreponer hasta llegar a los cuadrangulares, siendo uno de los candidatos al título, pero con el transcurrir de las fechas, todo terminó en una ilusión, pues perdió todos los juegos de la primera ronda.

Tras la eliminación se ha hablado de varios movimientos en el plantel. Tulio Gómez, máximo accionista del club, habló hace unos meses sobre algunos refuerzos para el 2024 y la continuidad de Lucas González, a quien le quieren dar la oportunidad de armar un proyecto deportivo a largo plazo. Lo cierto es que también hay varias salidas y una de ellas es la del delantero Facundo Suárez, quien extraoficialmente se conoció que no continuará.

Futuro de Facundo Suárez en América

Lo que se sabe por ahora es que Facundo Suárez no seguiría en América para el 2024. Su temporada no fue la mejor y estaría buscando nuevos aires, también aquí en el Fútbol Colombiano. Según lo informó ‘Pipe’ Sierra en sus redes sociales, el argentino está en conversaciones con el Once Caldas luego de conocer que América no haría uso de la opción de compra luego de llegar como agente libre de Oriente Petrolero.

El delantero argentino ha jugado en 12 partidos de los 23 que ha disputado América en la presente Liga Colombiana II-2023, siendo titular en 6 y en los otros 6 ingresó desde el banco de suplentes, para un total de 594 minutos en el terreno de juego, en donde anotó 2 goles, tuvo 5 remates a puerta, para una precisión del 23,8%, número flojos y que fueron determinantes para su no continuidad en el ‘escarlata’.

Futuro de Carlos Darwin Quintero

Lo de Carlos Darwin es diferente, si bien, tampoco tuvo su mejor semestre, es un jugador que la hinchada quiere mucho, ama al club y ha demostrado que tiene condiciones para estar en lo más alto de la institución. Según lo contó el agente de Quintero, Juan Carlos Torres, el jugador se siente muy motivado para lo que viene en 2024, pues ya tiene asegurado torneo internacional y buscan la tan anhelada estrella 16.

“Carlos Darwin está muy motivado para lo que viene para 2024, el grupo es consciente del reto que tienen para clasificar a Libertadores y lo están buscando” dijo el agente del jugador en Zona Libre de Humo.