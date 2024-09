El árbitro de la final de Copa América es protagonista por sus errores en la Libertadores

Raphael Claus, árbitro chileno. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

No cabe duda que Amor estuvo al borde de una lesión tras la agresión de Miguel Ángel Borja. Las imágenes hablan por sí solas.

🚨 TENEMOS POLEMICA EN LA COPA LIBERTADORES 🏆 🟥 ¿Era expulsión para Miguel Borja por este pisotón sobre Emiliano Amor? Para el arbitro y el VAR no fue nada

El primero de ellos tiene que ver con una dura falta de Miguel Ángel Borja sobre Emiliano Amor, se ve claramente que el jugador colombiano no va hacia el balón y con los ‘taches’ golpea la altura del tobillo del futbolista chileno. La acción daba para algo más que la tarjeta amarilla, pero no usó los correctivos disciplinarios y el juego continuó.

Vale resaltar que Raphael Claus sigue en la mira del mundo por sus errores en la final de la Copa América, donde cometió serios errores que perjudicaron a Colombia. Hubo dos penaltis muy claros que no dio ni siquiera apoyado por el VAR, pues son claras las agresiones contra Jhon Córdoba y Dávinson Sánchez en el área rival. Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico golpearon a los futbolistas colombianos, pero ninguna acción la dio como penalti. Aún se esperan los audios del VAR.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.