Read more on X

Al minuto 34 del partido, avanzaba una posesión de River Plate desde propia área para salir jugando y buscar los espacios. La pelota quedó en Franco Armani, quien ante el panorama para pasar la pelota, prefirió soportar la marca de Arturo Vidal, quien fue en barrida por el balón, pero no contaba con el enganche del arquero argentino. El ídolo de Atlético Nacional amagó con toda la jerarquía posible y dejó en el suelo al ‘Rey Arturo’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.