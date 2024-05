“Andrés Tello es un jugador de que me hablaron, no es sencilla su situación, lo estamos analizando, todo de acuerdo a las necesidades que estamos buscando”, dijo ‘Polilla’ Da Silva a la pregunta del periodista Carlos Arturo Arango.

Varias fuentes desde Cali han hablado de tres nombres en las últimas horas: Iago Falque, Yerson Candelo y Andrés Tello. El volante español parece que está descartado y los otros dos estarían cerca de firmar un nuevo contrato con el América. Ante la baja de Edwin Cardona, el técnico ‘Polilla’ Da Silva no vería con malos ojos la incorporación de un jugador ofensivo con experiencia en Europa.

Desde el 2015, año en el que fue transferido a la Juventus de Italia, Andrés Tello acumuló 22 goles marcados, 18 entre la B y la C y solamente uno en la Serie A, torneo en el que solamente ha podido disputar 10 partidos como titular, ocho con Empoli en la temporada 2016/2017 y dos con Benevento en la campaña 2020/2021. Pasó a ser una eterna promesa que nunca pudo despegar luego de catalogarse como una ‘joya’ de Selección Colombia y de las canteras de Envigado.

BENEVENTO, ITALY – JANUARY 22: Nicolas Viola celebra con Andres Tello un gol del Benevento. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Han sido días de mucho movimiento en América, primero por la oficialidad de Edwin Cardona, quien no continuará en América. Un anuncio que se veía venir luego de que el volante no lograra convencer con su nivel deportivo tras llegar de Argentina. Esta ausencia abre la puerta a otro refuerzo, alguien que se mueve por la zona de ataque y que estuvo muchas temporadas en el fútbol de Italia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.