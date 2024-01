Arturo Vidal no llegaría a Colo Colo: estaría molesto por pobre oferta

La novela del futuro del futbolista Arturo Vidal sigue sin tener final, después de que América de Cali informó que se bajaba de la negociación por el mediocampista, debido a que no quiso dar una respuesta, todo indicaba que el ‘King’ sería nueva incorporación del Colo Colo de Chile, pero en las últimas horas la historia habría agarrado un cambio de rumbo.

El deseo de Arturo era el de jugar en el equipo de sus amores, así lo expresó en varias entrevistas a medios de su país, es por esto que los ‘caciques’ daban por hecha la incorporación y solamente se estaba a la espera de su incorporación, aunque aun el club chileno no le había hecho una propuesta formal, la cual ya hizo y al jugador no le gustó nada.

Según informó el reconocido medio chileno, La Tercera, Vidal estaría muy enojado con la dirigencia de Colo Colo, debido a que le hicieron una oferta económica muy miserable, por lo que el jugador habría tomado la decisión de no jugar en el cuadro chileno, por no sentirse nada valorado, a pesar de que su prioridad no estaría en la parte económica.

Arturo Vidal iniciaría conversaciones con otros clubes

Y es que Arturo no sería el jugador mejor pago de Colo Colo, además, el contrato que le ofrecieron fue de tan solo un año, el cual tendría algunas condiciones por los logros conseguidos, por lo que desde el entorno del futbolista, sienten que el club tiene dudas en su fichaje, debido a la lesión de la que se recuperó hace algunas semanas.

“Por eso, el mensaje de Vidal fue claro: en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo y que, por consiguiente, él iniciaba conversaciones con el resto los clubes interesados en ficharlo. Todos con números muy superiores a los que plantean los albos. Si bien los números exactos no han trascendido, el volante ni siquiera sería el mejor pagado del plantel, quedando incluso por detrás del paraguayo Darío Lezcano”, informó La Tercera.

¿Se vuelve abrir la posibilidad de ver a Arturo Vidal en América de Cali?

Ante la sorpresiva decisión del volante de la Selección Chilena, el cual iniciará negociaciones con los otros clubes que están interesados en él, la duda está en conocer si el futbolista tocará la puerta con América y reiniciar las negociaciones, pero también si la dirigencia del club estaría dispuesta a conversar con el jugador, teniendo en cuenta el desplante que le hicieron y que ahora la prioridad de la dirigencia es contratar al técnico Ricardo Gareca.

Cabe recordar, que el mayor accionista de club ‘escarlata’, Tulio Gómez, indicó que el equipo no tiene la posibilidad de poder contratar a Gareca y a Vidal, solamente uno puede llegar, debido al alto costo de ambos, pero es el ‘Tigre’ el principal deseo del club.

Encuesta ¿Debería América de Cali reiniciar la negociación con Arturo Vidal? ¿Debería América de Cali reiniciar la negociación con Arturo Vidal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.