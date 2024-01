Una gran expectativa se ha generado en los hinchas de América de Cali la posibilidad de que el volante internacional, Arturo Vidal, se convierta en el nuevo y flamante refuerzo para lo que será el inicio de la temporada 2024, negociación que anda en proceso, pero que no es la única que tiene el futbolista que se encuentra recuperándose de la última fase de la lesión que sufrió hace algunos meses.

Hasta el momento, Vidal no se había pronunciado sobre el tema, pero el futbolista habló por primera vez sobre lo que será su futuro, por medio de su canal de Twitch, en donde decenas de hinchas americanos inundaron el chat con mensajes pidiéndole al chileno que acepte la oferta del cuadro ‘escarlata’ y se convierta en una de las más importantes contrataciones del club y del fútbol colombiano.

¿Qué dijo Arturo Vidal de su futuro?

El futbolista, que supo brillar con Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, entre otros equipos de Europa, confesó que es real todo lo que se ha dicho sobre la una propuesta que le hizo América, pero también las que le hicieron por parte de Boca Juniors de Argentina y Colo Colo de Chile, por lo que todavía no hay nada definido y espera que en las próximas horas todo se aclare.

Aunque Arturo no quiso contar cuál de los tres equipos es el que más le llama la atención, pero sí indicó que “yo solamente quiero jugar y salir campeón”, y agregó que al equipo al que vaya, lo hará para conseguir títulos, que es lo que quiere para seguir sumando trofeos en su carrera deportiva a sus 36 años.

“De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa. No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la Selección, con la Sub 23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha, a romperla. Para volver con todo… Me encantaría decirles que estoy listo acá o acá, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo”, dijo Vidal a sus seguidores en Twitch.

¿Qué dicen desde América de Cali sobre la llegada de Arturo Vidal?

Sobre la negociación se refirió la nueva presidenta del conjunto ‘escarlata’, Marcela Gómez, quien en una entrevista para la emisora Antena 2, contó detalles de lo que ha sido el acercamiento con el futbolista, resaltando que no es una negociación sencilla y que seguramente la decisión final seguramente se demorará en conocerse.

“Nos comunicamos con Arturo y él dijo que le parecía interesante, pero de manera inmediata nos comunicó con el representante. Todos los procesos de negociación son largos, obviamente esto a penas empieza, ayer hablamos con él y hemos estado negociando con jugadores que todavía falta que se presenten desde el 31 de diciembre que empezó la temporada”.

Sobre lo que significaría tener a un futbolista de la talla de Vidal, Marcela agregó: “Nosotros con Lucas (González) tenemos una muy buena comunicación, hemos hablado bastante, lo más importante independientemente de cualquier cosa es la comunicación con él, Arturo (Vidal) es un gran jugador, para nosotros, lo que ha logrado y hecho en su carrera, por el ADN del jugador que se entrega que tiene, creemos que encaja a un modelo que todavía no se termina de ajustar y le vendría bien para al equipo”.

