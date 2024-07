Se suma un recambio con Yojan Garcés, el ídolo Adrián Ramos (ataque), Ever Valencia, Óscar Hernández, Alexis Zapata (extremos), Harold Rivera, Franco Leys, Luis Paz (volante central), Nilson Castrillón, Esneyder Mena, Marcos Mina (laterales), Jeison Palacios, Andrés Mosquera (centrales), y Jorge Soto (arquero).

América de Cali sorprende en el mercado de pases del fútbol colombiano. Ya firmó a Eder Álvarez Balanta y ahora está muy cerca de cerrar la operación por Duván Vergara, volante ofensivo que no seguirá en el Monterrey de México. La idea del club ‘Escarlata’ es volver a la pelea por el título luego del fracaso que fue el 2024-I, donde no se pudo pelear por el trofeo del FPC y tampoco se clasificó para los grupos de la Copa Sudamericana al perder con Alianza FC.

