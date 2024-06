Por su alto valor, se cree que América de Cali deberá hacer un gran esfuerzo para convencerlo. Seguramente, agilizar el préstamo ante Monterrey no sería difícil siempre y cuando se haga realidad lo de los dos “grandes patrocinadores” que dice Tulio Gómez, pues su alto salario y demás ofertas, que podrían caer desde otros países, hacen más ardua la tarea desde el Valle del Cauca.

“Tenemos jugadores muy buenos por las bandas. También estamos expectantes si se puede dar la llegada de Duván Vergara. Sé que en el club anterior le había notificado que no iba a contar con él. Esto podría permitir la posibilidad que regrese”, dijo ‘Polilla’ Da Silva en diálogo con Corrillo de Mao.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, ‘Polilla’ Da Silva comentó que en el equipo están expectantes por Duván Vergara. Dijo que en Cascajal saben que Monterrey le notificó que no iba a contar con él y eso abre la posibilidad de regreso.

En las últimas horas, el técnico uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva comentó que no está descartado el nombre de Duván Vergara en América de Cali y que le gustaría contar con él, si se puede cerrar alguna transferencia por el jugador. Cuando se creía que estaba cerrado este capítulo, el mismo entrenador revive las esperanzas de la hinchada ‘Escarlata’.

Duván Vergara con Santos Laguna. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Vale resaltar que Duván Vergara pertenece al Monterrey de México pese a que ya no es tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico. Los Rayados lo mantuvieron a préstamo en el Santos Laguna en la última temporada. Cuando se creía que iba a regresar al equipo de Nuevo León, pasó todo lo contrario y ahora al volante colombiano le toca mirar alternativas para su carrera deportiva.

América de Cali, tras el fracaso en el primer semestre de 2024, donde no clasificó a cuadrangulares de la Liga Colombiana y tampoco pudo superar a Alianza FC y participar en Copa Sudamericana, adelanta su reestructuración y planea lo que será el remate de año. La idea de Tulio Gómez y la junta directiva es que el equipo rojo pelee definitivamente por el título, y es por eso que el nombre de Duván Vergara sigue ilusionando a la hinchada.

