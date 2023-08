Iago Falque se convirtió en uno de los referentes del América de Cali en los últimos semestres, sin embargo, el último tiempo para él no ha sido el mejor en Colombia, pues la lesión el semestre pasado ante Nacional lo alejó por un tiempo significativo de las canchas y cuando empezó a recuperarse sucedió un lamentable hecho que lo alejó del país.

Los disparos que recibió su camioneta en el que no se encontraba el jugador, solo el conductor, lo habría hecho tomar una radical decisión con respecto a su continuidad en el cuadro ‘escarlata’ y en Colombia. Varios medios de comunicación de Cali aseguraron que el ‘10’ no seguiría en el club.

El mismo Tulio Gómez, máximo accionista del club ‘escarlata’, habló con ‘Los Dueños del Balón de Cali’ y aseguró que: “la familia se preocupa, lo presionó para que se devolviera, no creo que regrese, no he hablado con él, quiere regresar, pero la familia es la que decide”.

Si bien, guardan alguna esperanza, también se conoció que el mismo club espera la carta de renuncia para hacer su salida formal, esta acusa justa causa, la institución lo sabe y entiende las razones el jugador español.