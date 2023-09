Cristian Barrios se ha convertido en una de las figuras del América de Cali en este semestre. Este volante ofensivo se ha vuelto fundamental en el esquema de ataque de Lucas González y ha podido demostrar su poderío en la definición.

Es que América de Cali vuela en la Liga Colombiana II-2023, es segundo en la tabla de posiciones con 26 puntos y con el calendario al día. En 14 partidos jugados, vio la crisis, Lucas González estuvo cerca de irse, pero las cosas han cambiado y ahora el camino lo tiene ilusionado con el título.

Precisamente, en el superclásico ante Atlético Nacional, que América de Cali ganó 4-1, Cristian Barrios pudo demostrar su talento y su efectividad en la definición, siendo la figura del juego y firmando un doblete histórico.

Luego de ser clave contra Atlético Nacional, Cristian Barrios mantuvo un diálogo con Caracol Radio donde afirmó que varios equipos lo habían rechazado por su estatura. Y hoy, brilla con el América de Cali.

“Varios equipos de la Costa me cerraron las puertas por mi estatura, y no me acerqué a ellos para que no me dijeran nada al respecto. Hoy he demostrado que la estatura no es problema para el fútbol y acá en América se ha notado”, dijo Cristian Barrios en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.