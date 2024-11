Duván Vergara salió lesionado, no puede caminar y preocupa al América de Cali

Duván Vergara tuvo que ser ayudado para ir al camerino, no pudo ir por sus propios medios y un compañero lo cargó.

Un mal momento para América de Cali en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024. En dos fechas, el equipo solamente suma un punto y está en la última posición de la tabla. El club escarlata necesita recuperarse en las próximas fechas y escalar lo que más pueda para hacer valer el ‘punto invisible’.

Ya suma una derrota ante Junior de Barranquilla en el Metropolitano y un empate ante Once Caldas en el Pascual Guerrero. Cuando se creía que ante el club de Manizales podía sacar adelante la victoria, pasó lo impensado y no pasó del 1-1. Duván Vergara fue titular y tuvo que ser sustituido al minuto 73 por lesión.

En su lugar ingresó Alexis Zapata y mientras se desarrollaban las acciones del juego, desde las gradas del Pascual Guerrero se reportó la grave situación de Duván Vergara, pues se le veía con mucho dolor y no podía caminar. Un reporte que no cae bien en el equipo, que no lo necesita para esta recta final de campeonato y la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional.

Según las cámaras de ‘América en la Red’, finalizado el partido ante Once Caldas, Duván Vergara tuvo que ser ayudado para ir al camerino, no pudo ir por sus propios medios y un compañero lo cargó ante la imposibilidad de caminar. La situación tiene angustia en la hinchada y en el cuerpo técnico de Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Por la situación, ‘Polilla’ Da Silva fue interrogado en rueda de prensa. El entrenador manifestó que estaba un poco fatigado en la cancha, salió “extenuado” y en el vestuario se “descompuso”, siendo una muestra de que sufría en la cancha.

“Él ya en el primer tiempo había manifestado que estaba muy fatigado, pero que se sentía bien para seguir jugando. Lo estábamos evaluando en cada momento, a ver si podía seguir o lo teníamos que reemplazar. Salió extenuado, llegó al vestuario y se descompuso; era un síntoma claro de que no estaba bien y estaba padeciendo el partido”, comentó Jorge Da Silva en rueda de prensa.

América de Cali es último en el Grupo B con un punto, -1 en la diferencia de gol y toda la presión por ganar en la tercera fecha. La ventaja deportiva está en el aire, pero un triunfo le colocaría de nuevo en la lucha por ser finalista. El partido contra Deportes Tolima se jugará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:30 pm del próximo 27 de noviembre. Se esperan más reportes sobre Duván.